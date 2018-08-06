СЦКК: Боевики резко увеличили количество тяжелого вооружения

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В СЦКК считают, что такая активность боевиков привела к резкому росту нарушений режима прекращения огня вдоль линии разграничения

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В июле, по сравнению с июнем, в 8,5 раз увеличилось количество тяжелого вооружения, обнаруженного на временно оккупированных территориях Донбасса, размещение которого в данных районах является грубым нарушением минских договоренностей. Об этом сообщает украинская сторона СЦКК со ссылкой на данные миссии ОБСЕ.

"В частности, зарегистрировано до двух танковых батальонов, два дивизиона артиллерии, дивизион буксируемых гаубиц, до ста единиц ББМ, средства противовоздушной обороны и тому подобное", - сказано в сообщении.

В СЦКК считают, что такая активность боевиков привела к резкому росту нарушений режима прекращения огня вдоль линии разграничения.

19 июля 2018 года сообщалось, что террористы спрятали танки в жилых домах нескольких временно оккупированных населенных пунктах Донецкой области.