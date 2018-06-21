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21.06.2018, 12:52

Стычки в горсовете Харькова: госпитализированы еще два человека

Стычки в горсовете Харькова: госпитализированы еще два человека - Фото
Фото: facebook.com/Сидоренко

В горсовете Харькова сообщили, что у заместителя мэра сломан палец на руке

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Сегодня госпитализировали еще двух сотрудниц Харьковского горсовета, количество пострадавших в результате стычек и распыления газа 20 июня возросло до четырех человек. Об этом в Facebook сообщил директор департамента по вопросам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко.

"Сегодня госпитализированы еще две сотрудницы городского совета. У обеих женщин - проблемы с дыхательными путями после визита господ с газовыми баллончиками и дымовыми шашками. Еще несколько сотрудников отпросились на сегодня в связи с плохим самочувствием", - отметил Сидоренко.

По его словам, вчера же от фракции Видродження и сотрудников мэрии были поданы заявления в полицию.

"Девять портретов градоначальников прошлых лет уничтожены полностью. У Руденко (заместитель мэра, - ред.) - таки сломан палец на руке и на него наложен гипс", - отметил Сидоренко.

20 июня перед началом сессии в здании мэрии произошел конфликт, во время которого неизвестные бросили дымовую шашку и распылили газ, а под зданием горсовета местные активисты бросили в мусорный бак Андрея Руденко.

 

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Теги: чиновники, юрий сидоренко, столкновения в харькове
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