Суд арестовал россиянина, подозреваемого в сопротивлении ВСУ

судебное решение Фото: iStock/Global Images Ukraine

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По данным прокуратуры, россиянин участвовал в боевых действиях на стороне оккупантов

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Красноармейский горсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 46-летнему жителю Санкт-Петербурга, подозреваемому в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Россиянина подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; планировании и подготовке агрессивной войны; незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами; нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее; совершении преступления группой лиц по предварительному сговору.

В ходе досудебного расследования установлено, что гражданин РФ с целью участия в деятельности террористической организации ДНР перешел неконтролируемый украинской властью участок границы и вступил в ряды боевиков.

По данным прокуратуры, россиянин участвовал в боевых действиях на стороне оккупантов, то есть сопротивлялся ВСУ и другим подразделениям, которые принимали участие в антитеррористической операции.

В прокуратуре рассказали, что гражданин РФ был задержан военными ВСУ в 2015 году в ходе разведывательной операции и арестован судом. Обвинительный акт против него был направлен в суд. Однако в ходе судебных слушаний 18 мая 2018 года Красноармейский райсуд отменил арест и освободил мужчину из-под стражи.

Прокуратура не согласилась с таким решением и направила в суд ходатайство о его аресте. Сегодня оно было удовлетворено.

Сотрудники Управления СБУ в Ивано-Франковской области заочно сообщили о подозрении в финансировании терроризма жительнице Донецка.