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26.06.2018, 19:19

Суд еще на два месяца продлил арест боевика Лусварги

Суд еще на два месяца продлил арест боевика Лусварги - Фото
Рафаэль Лусварги (фото - Yulia Ratsybarska / RFE/RL)

Адвокат подсудимого на заседание не явился

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Павлоградский районный суд Днепропетровской области продлил срок содержания под стражей гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги еще на 60 дней, до 24 августа. Об этом сообщает Радио Свобода.

Адвокат подсудимого Валентин Рыбин на заседание не явился. Заседание состоялось в присутствии адвоката, назначенного государством.

Следующее заседание назначили на 21 августа.

В январе 2017 года Печерский райсуд Киева приговорил Лусварги к 13 годам тюрьмы за участие в создании террористической организации и непредвиденных законом вооруженных формирований, но в августе Апелляционный суд Киева отменил приговор и вернул дело в суд первой инстанции в связи с тем, что был допущен ряд существенных нарушений.

В конце 2017 года бразильца выпустили под личное обязательство, по которому он не может покидать пределы Киева и должен сообщать суду об изменении своего места жительства. 

В конце апреля 2018-го СМИ выяснили, что Лусварги живет в Свято-Покровском Голосеевском монастыре Украинской православной церкви Московского патриархата.

4 мая представители праворадикальных организаций схватили и привели его в СБУ. Шевченковский суд Киева обязал открыть уголовное производство по факту задержания Лусварги, воевавшего на стороне боевиков в Донбассе. 18 июля СБУ начала соответствующее расследование.

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Теги: Рафаэль Лусварги, арест
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