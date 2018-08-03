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Боты:
03.08.2018, 11:45

Суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве бойца АТО

Суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве бойца АТО - Фото
Иллюстративное фото: Pixabay

Артему Матюшину избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней

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В Бердянском горрайонном суде избрали меру пресечения подозреваемым в убийстве добровольца батальона НГУ Донбасс Виталия Олешко. Заседание суда началось с опозданием на полтора часа. Трансляцию из здания суда вел Андрей Маджаров в Facebook

Судья удовлетворил ходатайство стороны защиты и избрал меру пресечения подозреваемому в совершении преступления по ч.2 ст.115 УК Украины Артему Матюшину в виде 60 суток содержания под стражей в Запорожском следственном изоляторе до 29 сентября.

В ходе заседания прокурор зачитал ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемому в убийстве Сармата Артему Матюшину в виде содержания под стражей на срок 60 дней. В противном случае Матюшин может препятствовать расследованию, так как еще продолжаются гласные и негласные следственные действия для установления лиц, причастных к совершению преступления, и выяснения подробностей убийства продолжаются.

Прокурор отметил, что подозреваемый в убийстве бойца АТО Матюшин является жителем другой области. 

"Матюшин подозревается в совершении особо тяжкого правонарушения, а после совершения пытался скрываться. Он также может незаконно влиять на свидетелей, которые его опознали", - отметил прокурор. 

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В свою очередь адвокат заявил, что Матюшин был в Бердянске на отдыхе, к автомобилю "Таврия" отношения не имеет. Он подчеркнул, что в интернете были опубликованы фотографии, после которых Матюшина якобы опознали. 

"Мы допросили свидетелей и они опознали подозреваемого. Никаких фото я в интернете не размещал", - подчеркнул следователь.

Матюшин причастность к убийству Олешко отрицает: "Ехали домой с отдыха, нас остановили и задержали. Мы не сопротивлялись, не знали, что происходит. Я не препятствую ведению следствия, чтобы виновные были задержаны".

Суд поддержал ходатайство прокурора и установил, что другая мера пресечения будет неэффективной. Опасения прокурора и риски, описанные следователем, признаны обоснованными. Адвокат Матюшина сообщил, что намерен в течении пяти дней обжаловать решение судьи и настаивать на домашнем аресте.

31 июля дважды выстрелили в бойца АТО с позывным "Сармат", участника боев за Иловайск Виталия Олешко. Полиция рассматривает несколько версий убийства - от заказного до бытового. Полиция задержала группу подозреваемых 31 июля. Автомобиль, в котором находилось четверо мужчин, был перехвачен близ села Приморское Запорожской области. 2 августа прокуратура сообщила о подозрении четырем задержанным по делу об убийстве бойца батальона "Донбасс" Виталия Олешко.

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Теги: подозреваемый в убийстве, суд, мера пресечения, виталий олешко, сармат, артем матюшин
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