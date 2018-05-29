Суд Киева оставил под стражей пятерых экс-беркутовцев

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Бывшим сотрудникам Беркута продлили арест до 27 июля 2018 года

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Святошинский районный суд Киева оставил под стражей пятерых бывших сотрудников Беркута, которых подозревают в убийствах людей на Майдане во время Революции Достоинства. Об этом сообщил директор департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, передает Громадське.

Во время заседания 29 мая суд решил продлить арест пятерым экс-беркутовцам до 27 июля 2018 года.

Речь идет о Сергее Зинченко, Павле Аброськине, Александре Маринченко, Сергее Тамтуре и Олеге Янишевском.

Фигурантов дела подозревают в убийствах активистов Евромайдана.

22 мая Генпрокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении двух бывших командиров Беркута.