Суд Киева оставил под стражей пятерых экс-беркутовцев

Святошинский районный суд Киева оставил под стражей пятерых бывших сотрудников Беркута, которых подозревают в убийствах людей на Майдане во время Революции Достоинства. Об этом сообщил директор департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, передает Громадське.
Во время заседания 29 мая суд решил продлить арест пятерым экс-беркутовцам до 27 июля 2018 года.
Речь идет о Сергее Зинченко, Павле Аброськине, Александре Маринченко, Сергее Тамтуре и Олеге Янишевском.
Фигурантов дела подозревают в убийствах активистов Евромайдана.
22 мая Генпрокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении двух бывших командиров Беркута.