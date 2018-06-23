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23.06.2018, 12:24

В Лисичанске посадили информатора боевиков

В Лисичанске посадили информатора боевиков - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

За пособничество оккупантам житель Луганской области приговорен к четырем годам и двум месяцам заключения

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В Луганской области по материалам Службы безопасности Украины к четырем годам и двум месяцам заключения приговорен сообщник боевиков террористической организации ЛНР. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что в течение марта-мая 2016 года житель одного из населенных пунктов Луганской области собирал информацию о дислокации, маршрутах передвижения сил и средств антитеррористической операции, а также о присутствии спецназа и наличии специальной техники. Полученные сведения злоумышленник по мобильному телефону передавал представителям незаконных вооруженных формирований.

Лисичанский городской суд признал злоумышленника виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК (создание террористической группы или террористической организации или участие в ней).

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За прошедшие сутки, 23 июня, в районе проведения операции Объединенных сил боевики 27 раз нарушали режим прекращения огня, из них восемь раз применяли запрещенное минскими договоренностями оружие. Потерь среди украинских военных нет.

 

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Теги: война, Донбасс, приговор, информатор боевиков
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