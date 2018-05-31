Суд арестовал подозреваемого в организации убийства Бабченко

Борис Герман Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Мера пресечения для Германа – два месяца под стражей без права внесения залога

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Шевченковский суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о мере пресечения для Бориса Германа, которого подозревают в организации убийства Аркадия Бабченко, и отправил его под арест на два месяца без права внесения залога. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

Обвинение просило для Германа два месяца лишения свободы, так как, по мнению прокуратуры, подозреваемый может скрываться от следствия, искажать документы и оказывать давление на свидетелей.

Также представитель прокуратуры отметил, что Герман пытался покинуть территорию Украины, поддерживает тесные связи на территории РФ и может совершить другие преступления.

По словам прокурора, при обыске у Германа были обнаружены предметы, похожие на огнестрельное оружие и боеприпасы. По мнению обвинения, находясь на свободе, Герман может попытаться довести свои преступные намерения до конца.

Представитель защиты Повар заявил, что обвинение является пиаром СБУ и не содержит доказательств попытки совершения терактов. Он обратил внимание на то, что убийства Вороненкова и Шеремета, несмотря на схожесть ситуации квалифицировались не как теракт, а как умышленное убийство.

Адвокат Солодко заявил, что Герман не пытался покинуть территорию Украины, а планировал рабочий визит. По его словам, Герман, как исполнительный директор украинско-немецкого предприятия Шмайсер планировал в Италии встречу с представителями предприятия Беретта. Солодко отметил, что у Германа при этом был обратный билет.

29 мая 2018 года в СМИ появилась информация о том, что неизвестный выстрелил в Бабченко в его киевской квартире, а журналист умер по пути в больницу. Полиция опубликовала фоторобот подозреваемого. На следующий день выяснилось, что убийство было инсценировкой: журналист появился на брифинге СБУ/ГПУ. Глава спецслужбы Василий Грицак заявил, что реальное покушение на Бабченко заказали в РФ, и для поимки организаторов силовики пошли на инсценировку. Вероятного организатора убийства задержали в Киеве. Сегодня ему избрают меру пресечения. Суд обнародовал имя подозреваемого, а его адвокат рассказал, чем он занимается.