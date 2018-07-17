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17.07.2018, 21:00

Суд отпустил домой помощника депутата, стрелявшего в подростка

Суд отпустил домой помощника депутата, стрелявшего в подростка - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Коллегия судей считает, что сторона обвинения не указала риски, достаточные для применения содержания подозреваемого в СИЗО

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Суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на ночной домашний арест для помощника депутата Юлия Мамчура, который ранил из травматического оружия 14-летнего парня в Вишневом под Киевом. Это следует из постановления Апелляционного суда Киевской области, опубликованного в Едином реестре судебных решений.

"Применить к подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста на ночной период суток продолжительностью 60 дней, освободив его из-под стражи", - решила коллегия.

Коллегия судей считает, что сторона обвинения не указала риски, достаточные для применения содержания подозреваемого в СИЗО.

"Кроме того, при избрании меры пресечения следственным судьей не учтено то, что подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался, положительно характеризуется, осуществляет активную общественную деятельность, имеет прочные социальные связи, двоих детей и мать преклонного возраста на содержании, искренне раскаялся в содеянном", - говорится в постановлении суда.

26 июня в Вишневом Киево-Святошинского района мужчина устроил стрельбу на стадионе. Был ранен 14-летний подросток. СМИ сообщали, что злоумышленник во время происшествия был пьян.

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Теги: стрельба, арест, подросток, вишневый, помощник депутата
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