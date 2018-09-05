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05.09.2018, 18:55

Суд по Вышинскому перенесли на завтра

Суд по Вышинскому перенесли на завтра - Фото
Кирилл Вышинский

Медики не выявили у Вышинского серьезных проблем со здоровьем, сказали в прокуратуре

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Судебное заседание о продлении меры пресечения для подозреваемого в госизмене руководителя РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского перенесено на завтра, 6 сентября, 11:00. Об этом корреспонденту Укринформа сообщила пресс-секретарь прокуратуры АР Крым Татьяна Тихончик.

"Ходатайство, поданное адвокатами Вышинского, об отводе судьи, удовлетворено не было. Но пока решался этот вопрос, один из защитников ушел и в зал суда уже не вернулся. Поэтому судебное заседание по делу перенесено на завтра, 11:00 утра", - сказала она.

Ранее Вышинского госпитализировали из зала суда в Херсоне – он пожаловался на боли в сердце. По информации прокуратуры, медики не выявили у Вышинского проблем со здоровьем, которые не позволяли бы ему участвовать в судебном заседании.

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Теги: суд, здоровье, прокуратура, кирилл вышинский
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