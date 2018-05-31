Суд приговорил "комвзвода" боевиков в Донбассе к 10 годам тюрьмы

Иллюстративное фото: iStock/Global Images Ukraine

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Приговор террористу вынесли заочно, поскольку подсудимый сейчас находится на территории ОРДЛО

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Токмакский райсуд Запорожской области заочно приговорил к 10 годам тюремного заключения так называемого командира взвода подконтрольных Кремлю боевиков, который сейчас находится на территории оккупированного Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Следствие установило, что 36-летний житель Амвросиевки добровольно вступил в ряды террористов в сентябре 2014 года. До марта 2017-го он участвовал в боевых действиях против ВСУ, в частности на территории Старобешевского района Донецкой области. По данным прокуратуры, боевика назначили "командиром 3-го взвода отдельной разведроты" незаконного вооруженного формирования "1-я Славянская мехбригада".

Суд признал мужчину виновным в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК) и приговорил его к 10 годам тюрьмы с конфискацией имущества.

30 мая 2018 года сообщалось, что в Казахстане 32-летнего мужчину приговорили к 25 годам тюрьмы за участие в боях в Донбассе на стороне боевиков и двойное убийство в родной стране.