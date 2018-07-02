Суд в шестой раз не смог зачитать обвинительный акт Крысину

Юрий Крысин (фото - facebook.com)

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Фигурант дела о пытках на Майдане не смог принять участие в судебном заседании, поскольку в Дарницком райсуде пропал интернет

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Дарницкий райсуд Киева в шестой раз не смог зачитать обвинительный акт по делу о пытках на Майдане, в котором в качестве обвиняемых фигурируют Юрий Крысин и его охранник Сергей Чемес. Об этом сообщила журналист Нато Двали в Facebook.

Крысин не смог принять участие в заседании, поскольку в здании суда пропал интернет. Технический работник объяснил, что это связано с погодными условиями. Защитники Крысина в суд в очередной раз не явились.

Прокурор Юлия Малашич подчеркнула, что в прошлый раз один из адвокатов Игорь Василенко пообещал предоставить суду документы о причинах его отсутствия на прошлых заседаниях, но в этот раз снова не пришел на заседание. Она попросила предоставить Крысину госадвоката. Суд удовлетворил ходатайство.

Малашич в ходе заседания отметила, что защита Крысина пытается затянуть рассмотрение дела.

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Следующее заседание назначено на 6 июля.

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13 июня Апелляционный суд Киева приговорил Юрия Крысина, обвиняемого в деле об убийстве журналиста Вячеслава Веремия во время событий Евромайдана, к пяти годам реального тюремного заключения.