Суд вернул экипажу судна Норд российские паспорта - ГПСУ

Фото: ark.gp.gov.ua

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Протоколы вернули пограничникам на доработку

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Суд вернул всем членам экипажа судна Норд выданные в оккупированном Россий Крыму российские паспорта. Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на спикера Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна.

Адвокат моряков Владимир Войтюк добавил, что протоколы еще не закрыли, а вернули пограничникам на доработку.

"Паспорта вернули, потому что это не вещественное доказательство и к материалам дела они приобщены безосновательно", – сказал Войтюк.

Адвокат уточнил, что, несмотря на получение документов, моряки пока не могут покинуть материковую часть Украины, потому что нет окончательного решения по судебному делу.

"Если мы сейчас будем пытаться пересечь границу, то пограничники опять составят протоколы и передадут их в суд", - отметил Войтюк.

25 марта 2018 года пограничники задержали в украинских водах Азовского моря рыболовецкое судно "Норд" под флагом РФ, зарегистрированное во временно аннексированном Крыму.

Члены экипажа плавсредства - 10 человек - нарушили порядок выезда с оккупированной территории и имели при себе паспорта граждан России, незаконно выданные в Керчи. 30 марта суд арестовал судно.

19 июня Херсонский городской суд отказался продлить запрет на выезд во временно оккупированном Крыму капитану российского судна "Норд" Владимиру Горбенко.