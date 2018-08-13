Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
13.08.2018, 14:44

Суд возобновил дело о ранении журналиста во время военных учений

Суд возобновил дело о ранении журналиста во время военных учений - Фото
Вячеслав Волк Фото: hromadske.ua

Суд учел доводы о нарушениях, допущенных военной прокуратурой во время досудебного расследования и проведения экспертизы

Реклама
Реклама

Апелляционный суд Кривого Рога обязал военную прокуратуру возобновить ранее закрытое дело журналиста Вячеслава Волка, который получил ранения во время военных учений в 2017 году. Об этом изданию Hromadske сообщил адвокат Максим Гореликов, жалобу которого удовлетворил суд.

По его словам, суд учел доводы о нарушениях, допущенных военной прокуратурой во время досудебного расследования и проведения экспертизы, а также ошибки, допущенные судьей Майей Бутенко в постановлении о невозобновлении дела от 20 июля.

Согласно решению суда, военная прокуратура обязана возобновить расследование возможной вины военных в ранении журналиста. Решение суда обжалованию не подлежит.

6 июля в Кривом Роге во время военных учений ранили оператора информационного портала Первый Криворожский Вячеслава Волка. Инцидент произошел в ходе съемок постановочного кадра. 

Игорь Петренко, который выстрелил в криворожского журналиста во время военных учений, участвовал в учениях как волонтер. При себе он имел пистолет Glock, на который у него не было разрешения.

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: ранение, кривой рог, учения, журналист, вячеслав волк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Избиение журналиста в Кривом Роге: открыто уголовное дело
Происшествия Избиение журналиста в Кривом Роге: открыто уголовное дело
Журналиста избили за материал об убийствах собак - НСЖУ
Происшествия Журналиста избили за материал об убийствах собак - НСЖУ
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 