Суд возобновил дело о ранении журналиста во время военных учений

Вячеслав Волк Фото: hromadske.ua

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Суд учел доводы о нарушениях, допущенных военной прокуратурой во время досудебного расследования и проведения экспертизы

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Апелляционный суд Кривого Рога обязал военную прокуратуру возобновить ранее закрытое дело журналиста Вячеслава Волка, который получил ранения во время военных учений в 2017 году. Об этом изданию Hromadske сообщил адвокат Максим Гореликов, жалобу которого удовлетворил суд.

По его словам, суд учел доводы о нарушениях, допущенных военной прокуратурой во время досудебного расследования и проведения экспертизы, а также ошибки, допущенные судьей Майей Бутенко в постановлении о невозобновлении дела от 20 июля.

Согласно решению суда, военная прокуратура обязана возобновить расследование возможной вины военных в ранении журналиста. Решение суда обжалованию не подлежит.

6 июля в Кривом Роге во время военных учений ранили оператора информационного портала Первый Криворожский Вячеслава Волка. Инцидент произошел в ходе съемок постановочного кадра.

Игорь Петренко, который выстрелил в криворожского журналиста во время военных учений, участвовал в учениях как волонтер. При себе он имел пистолет Glock, на который у него не было разрешения.