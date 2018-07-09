Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
09.07.2018, 18:23

Суд вынес приговор участнице нападения на "киборга" в Киеве

Суд вынес приговор участнице нападения на "киборга" в Киеве - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Пострадавший Дмитрий Иващенко (Вербич) согласился на заключение соглашения о признании виновности

Реклама
Реклама

Подольский райсуд Киева приговорил к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком в 1 год Екатерину Лапинскую, которая обвиняется в причастности к нападению на ветерана АТО Дмитрия Иващенко (Вербича) в Киеве. Об этом LIGA.net сообщили в столичной прокуратуре.

"Рассматривая вопрос о возможности заключения соглашения о признании виновности с участницей нападения на бойца АТО, прокурор исходил из того, что подозреваемая безоговорочно и в полном объеме признала обвинения в инкриминируемом преступлении", - сказано в сообщении.

Это преступление относится к категории средней тяжести, отметили в прокуратуре. Кроме того, было учтено мнение Иващенко и его представителя, которые дали согласие на заключение такого соглашения, и в дальнейшем подтвердили свою позицию в судебном заседании.

В судебном заседании Лапинская публично извинилась перед Иващенко.

Кроме указанного основного наказания, суд своим решением возложил на обвиняемую обязанности периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации.

До вступления приговора в законную силу мера пресечения Лапинской изменена с содержания под стражей на личное обязательство.

2 мая 2018 года в Киеве на улице Константиновской группа неизвестных напалана ветерана АТО, бывшего бойца ДУК ПС и защитника Донецкого аэропорта Дмитрия Вербича. Мужчину госпитализировали с колото-рваными ранами спины.

6 мая группу подозреваемых задержали в Харькове, однако позже всех, кроме одной девушки, отпустили. Дело открыто только по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство). По данным СБУ, организатором нападения был россиянин, который выехал из Украины 4 мая и сейчас скрывается в Польше.

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: приговор, нападение, киборг, дмитрий вербич, катерина лапинская
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
За нападение на таксиста злоумышленников посадили на 8 и 9 лет
Происшествия За нападение на таксиста злоумышленников посадили на 8 и 9 лет
Нападение на защитника ДАПа организовал гражданин России - СБУ
Происшествия Нападение на защитника ДАПа организовал гражданин России - СБУ
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Второй фронт. Карта трагедий на военных полигонах Украины
Второй фронт. Карта трагедий на военных полигонах Украины
 