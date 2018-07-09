Суд вынес приговор участнице нападения на "киборга" в Киеве

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Пострадавший Дмитрий Иващенко (Вербич) согласился на заключение соглашения о признании виновности

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Подольский райсуд Киева приговорил к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком в 1 год Екатерину Лапинскую, которая обвиняется в причастности к нападению на ветерана АТО Дмитрия Иващенко (Вербича) в Киеве. Об этом LIGA.net сообщили в столичной прокуратуре.

"Рассматривая вопрос о возможности заключения соглашения о признании виновности с участницей нападения на бойца АТО, прокурор исходил из того, что подозреваемая безоговорочно и в полном объеме признала обвинения в инкриминируемом преступлении", - сказано в сообщении.

Это преступление относится к категории средней тяжести, отметили в прокуратуре. Кроме того, было учтено мнение Иващенко и его представителя, которые дали согласие на заключение такого соглашения, и в дальнейшем подтвердили свою позицию в судебном заседании.

В судебном заседании Лапинская публично извинилась перед Иващенко.

Кроме указанного основного наказания, суд своим решением возложил на обвиняемую обязанности периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации.

До вступления приговора в законную силу мера пресечения Лапинской изменена с содержания под стражей на личное обязательство.

2 мая 2018 года в Киеве на улице Константиновской группа неизвестных напалана ветерана АТО, бывшего бойца ДУК ПС и защитника Донецкого аэропорта Дмитрия Вербича. Мужчину госпитализировали с колото-рваными ранами спины.

6 мая группу подозреваемых задержали в Харькове, однако позже всех, кроме одной девушки, отпустили. Дело открыто только по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство). По данным СБУ, организатором нападения был россиянин, который выехал из Украины 4 мая и сейчас скрывается в Польше.