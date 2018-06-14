Суд вынес заочный приговор участнице НВФ Оплот

судебное решение Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Она выполняла обязанности стрелка и дежурного на так называемых «объектах» в селе Россыпное

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Приазовский райсуд Запорожской области признал женщину виновной в участии в террористической организации и заочно приговорил ее к 8 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Согласно сообщению, в судебном заседании доказано, что в июле 2014 года женщина вступила в незаконное вооруженное формирование «Оплот» террористической организации «ДНР», где заняла должность стрелка.

Она выполняла обязанности стрелка и дежурного на так называемых «объектах» в селе Россыпное, осуществляя вооруженное сопротивление военнослужащим ВСУ.

В октябре-ноябре 2014 года в Волновахе и Мариуполе женщина выявляла места дислокации личного состава и военной техники ВСУ.

Суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258-3 (Участие в террористической организации) УК, и заочно приговорил к 8 годам лишения свободы.

В мае во Львове к 10 годам заключения приговорили участника незаконных вооруженных формирований террористических организаций ДНР и ЛНР.