Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
14.06.2018, 20:09

Суд вынес заочный приговор участнице НВФ Оплот

Суд вынес заочный приговор участнице НВФ Оплот - Фото
судебное решение Фото: iStock/Global Images Ukraine

Она выполняла обязанности стрелка и дежурного на так называемых «объектах» в селе Россыпное

Реклама
Реклама

Приазовский райсуд Запорожской области признал женщину виновной в участии в террористической организации и заочно приговорил ее к 8 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Согласно сообщению, в судебном заседании доказано, что в июле 2014 года женщина вступила в незаконное вооруженное формирование «Оплот» террористической организации «ДНР», где заняла должность стрелка.

Она выполняла обязанности стрелка и дежурного на так называемых «объектах» в селе Россыпное, осуществляя вооруженное сопротивление военнослужащим ВСУ.

В октябре-ноябре 2014 года в Волновахе и Мариуполе женщина выявляла места дислокации личного состава и военной техники ВСУ.

Суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258-3 (Участие в террористической организации) УК, и заочно приговорил к 8 годам лишения свободы.

В мае во Львове к 10 годам заключения приговорили участника незаконных вооруженных формирований террористических организаций ДНР и ЛНР. 

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: приговор, днр, оплот, стрелок, россыпное
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
РФ увеличила поставки беспилотников боевикам в Донбассе - ГУР
Происшествия РФ увеличила поставки беспилотников боевикам в Донбассе - ГУР
Дело Ил-76: суд удовлетворил 39 исков потерпевших к Минобороны
Политика Дело Ил-76: суд удовлетворил 39 исков потерпевших к Минобороны
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 