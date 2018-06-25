Суд взял под стражу двух напавших на ромов несовершеннолетних

Во Львовской области Пустомытовский районный суд избрал двоим подозреваемым в нападении на лагерь ромов меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без права залога. Об этом сообщает ZAXID.NET.
Арестовали 17-летнего Даниила и 16-летнего Олега.
Судебное заседание проходило за закрытыми дверями, поскольку фигуранты еще несовершеннолетние. Родители подозреваемых отказались от комментариев.
Адвокат одного из подозреваемых Виктор Пономаренко сообщил, что будет обжаловать решение в апелляционной инстанции.
Несовершеннолетним инкриминируют хулиганские действия с тяжелыми последствиями - статья 296 УК.
Дела в отношении других участников нападения будут рассматривать 26 июня.
Около полуночи 23 июня члены незарегистрированной неонацистской организации Трезвая и злая молодежь напали на лагерь представителей ромской национальности в Трускавецком районе на окраине Львова. Во время нападения 24-летний житель Закарпатской области получил смертельные ножевые ранения. Ножевые ранения получили еще четверо человек - 10-летний мальчик, двое 19-летних юношей и 30-летняя женщина.
В полиции говорят, что задержали всех злоумышленников. Им по 16-17 лет, все - жители Львова. Организатору 20 лет.