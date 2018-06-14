Супрун сообщила о состоянии пострадавших от взрыва в Киеве детей

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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Все четверо пострадавших детей госпитализированы в Охматдет

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Один из детей, пострадавших в результате взрыва в старом автомобиле на улице Чернобыльской в Святошинском районе Киева, находится в коме. Об этом в Twitter сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Все четверо пострадавших детей госпитализированы в Охматдет.

"Все имеют множественные проникающие ранения. У трех детей состояние стабильное. Однако один в тяжелом состоянии - пока в коме. Врачи оказывают всю необходимую помощь", - написал Супрун.

Сегодня в Киеве, на улице Чернобыльской в Святошинском районе взорвался припаркованный автомобиль, в результате чего пострадали четверо детей.

Полицейские выяснили, что эпицентром взрыва стал старый автомобиль, который уже долгое время был припаркован неподалеку от одного из домов.