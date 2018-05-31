Сутки на востоке: двое боевиков убиты, у сил ООС - двое раненых

Боец ВСУ (иллюстративное фото - пресс-служба Минобороны)

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За прошлые 24 часа оккупанты провоцировали ВСУ на всей линии разграничения, однако сегодня ночью было спокойнее - применяли только "стрелковое" оружие

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28 случаев нарушения режима прекращения огня, из которых девять эпизодов были с применением тяжелого вооружения - артиллерийских систем калибра 122 мм, а также минометов - 120 мм и 82 мм: такое количество провокаций со стороны гибридной российской армии на востоке Украины зафиксировали военные операции объединенных сил (ООС).

Наиболее напряженной на луганском направлении фронта была обстановка в районе сёл Крымское и Новотошковское.

На донецком направлении силы ООС вели "активные оборонительные действия" около населенных пунктов Зайцево и Новотроицкое. Также "адекватный ответ" оккупанты получили в Приазовье - близ Чермалыка и Гнутово.

За это время двое защитников Украины получили ранения - они эвакуированы в госпиталь, их жизни ничего не угрожает.

Разведка доложила, что потери противника - двое уничтожены, четверо ранены. Были это российские оккупанты или местные коллаборационисты - штаб не уточняет.

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Сегодня ночью, 31 мая, интенсивность боевых действий уменьшилось: продолжались бои с применением только стрелкового оружия.

По состоянию на 07:00 сегодня у сил ООС потерь нет.