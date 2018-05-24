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24.05.2018, 07:21

Сутки ООС: ликвидированы двое боевиков, у ВСУ - санитарные потери

Сутки ООС: ликвидированы двое боевиков, у ВСУ - санитарные потери - Фото
Танк ВСУ (иллюстративное фото - пресс-центр Минобороны)

Гибридные войска РФ целые сутки, по данным штаба ООС, не применяли артиллерию, что является редкостью в последние недели позиционной войны на восток

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За прошедшие сутки, 23 мая 2018 года, российская гибридная армия в Донбассе 38 раз обстреляла позиции украинских войск и объекты гражданской инфраструктуры, причем 8 раз были использованы минометы. Такие данные по состоянию на 07:00 утра сообщает пресс-служба операции объединенных сил.

Самая напряженная обстановка была в районе населенных пунктов Крымское, Троицкое, Зайцево, Гранитное, Опытное, Павлополь, а также на позициях ВСУ на шахте "Бутовка".

Российско-оккупационные войска, обстреляв опорный пункт ВСУ, снова сорвали разведение войск и сил в районе блокпостов около Станицы Луганской, что около Луганска:

За сутки в боях ранены двое военнослужащих: они эвакуированы в госпиталь, им оказана необходимая на этом этапе медицинская помощь. С полуночи сегодня потерь среди сил ООС нет.

Как уточнили позднее в оперативном командовании "Север", сегодня оккупационные войска уже трижды нарушили режим прекращения огня, причем один раз - с применением артиллерии запрещенного калибра.

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Разведка докладывает, что украинская армия за отчетный период уничтожила двоих боевиков (кто это был - российские оккупанты или коллаборационисты, не уточняется). Трое боевиков ранены.

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Теги: война в донбассе, потери, сводка оос, станица луганская
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