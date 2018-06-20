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20.06.2018, 07:36

Сутки в Донбассе: 26 обстрелов, трое раненых бойцов ВСУ - карта

Сутки в Донбассе: 26 обстрелов, трое раненых бойцов ВСУ - карта - Фото
Фото: пресс-служба Минобороны

Военные не позволили врагу улучшить тактическое положение, по данным разведки, трое боевиков получили ранения.

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Российско-оккупационные войска 26 раз за сутки нарушали режим прекращения огня, из них три раза применяли запрещенное минскими договоренностями тяжелое вооружение. Во время боевых действий за прошедшие сутки трое военнослужащих ВСУ получили ранения. Об этом говорится в утренней сводке ООС.

На горловском направлении противник не прекращал попыток ослабить оборонительные рубежи бойцов ВСУ в районе населенного пункта Артемово.

На донецком направлении, вблизи населенных пунктов Авдеевка и Пески, враг вел провокационный огонь из стрелкового оружия.

Остается напряженной ситуация на мариупольском направлении в районах населенных пунктов Старогнатовка, Чермалык, Талаковка и Водяное.

Подразделения объединенных сил адекватно отвечали противнику на использование им артиллерии, минометов, БМП и стрелкового вооружения и не позволили врагу улучшить тактическое положение.

По данным разведки, трое боевиков получили ранения. 

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В течение ночи текущих суток, 20 июня, интенсивность боевых действий уменьшилось. Продолжались бои с применением только стрелкового оружия. По состоянию на 7:00 утра потерь нет.

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Накануне ОБСЕ зафиксировала, как боевики переносили противотанковую управляемую ракету 9М133 Корнет в районе Петровского Донецкой области.

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Теги: ВСУ, Донбасс, военные, сводка оос, военные ВСУ
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