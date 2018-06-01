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01.06.2018, 07:20

Сутки в Донбассе: двое боевиков убиты, у сил ООС - трое раненых

Сутки в Донбассе: двое боевиков убиты, у сил ООС - трое раненых - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Всего за минувшие сутки зафиксировано 26 нарушений прекращения огня противником, оккупанты 7 раз применяли запрещенное оружие - минометы и артиллерию

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За прошедшие сутки, 31 мая, российско-оккупационные войска семь раз применяли запрещенное оружие - минометы калибров 120 и 82мм и артиллерию калибра 122мм. Всего за минувшие сутки зафиксировано 26 нарушений прекращения огня противником. За прошедшие сутки в боях ранения получили трое военных. Об этом говорится в сводке ООС.

По данным разведки, противнику нанесены потери: двое оккупантов уничтожены и двое ранены. Уничтожено пять единиц техники, из них два грузовых автомобиля с боеприпасами, один автомобиль неустановленного типа, две единицы ЗУ-23-2 и один миномет.

На луганском направлении активно боевые действия продолжались в районе Новотошковского. На донецком направлении - в районах населенных пунктов Новоселовка вторая и Каменка. На мариупольском направлении - в районах населенных пунктов Чермалык, Павлополь и Водяное.

С целью недопущения продвижения противника в сторону наших позиций и подавления его огневых точек, подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ, надежно удерживали занимаемые позиции.

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Как уже сообщалось, вчера утром, противник, пренебрегая нормами Международного гуманитарного права, обстрелял населенный пункт Чермалык, выпустив около 30 снарядов и мин. Украинской стороной СЦКК зафиксировано попадания мины во двор частного дома.

Активная оборона позиций подразделениями ООС не позволила противнику улучшить тактическое положение.

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Теги: боевики, Донбасс, оккупанты, сводка оос
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