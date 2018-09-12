Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
12.09.2018, 07:34

Сутки в Донбассе: не удалось спасти раненого бойца ООС

Сутки в Донбассе: не удалось спасти раненого бойца ООС - Фото
Фото: пресс-центр штаба АТО

Сегодня оккупанты на востоке Украины устроили уже пять огневых провокаций: у войск 12 сентября без потерь

Реклама
Реклама

Россияне и их подельники на временно оккупированных территориях Донбасса за прошлые сутки, 11 сентября, дважды применили запрещенное минскими договоренностями вооружение, а всего открывали огонь по войскам Украины 33 раза. Об этом доложили в штабе операции объединенных сил.

В боях с гибридной армией РФ четверо военнослужащих получили ранения, один из них от полученных тяжелых ранений скончался.

За прошлые сутки оккупанты обстреливали позиции ВСУ в Станице Луганской, Крымском (также из орудий БМП), Золотом, Катериновке, Луганском и Новолуганском, на Майорских, в Шумах, Каменке, Песках, Марьинке, Старогнатовке, Павлополе, Гнутово, Водяном (минометы 82 мм) и Широкино (120 мм минометы).

Начиная с полуночи, противник уже пять раз обстрелял сегодня позиции сил ООС. Потерь не допущено.

По данным разведки, за прошлые сутки уничтожены два и ранены пятеро боевиков российско-оккупационных войск.

Читайте также: Хроника войны России против Украины: последние новости Донбасса

10 сентября около 18:15 в зоне боевых действий при обстреле позиций ВСУ погиб младший сержант 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Платонов с позывным Ганс, уроженец Одесской области.

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: война в донбассе, потери, сводка оос
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Волкер рассказал, каким должен быть мандат миротворцев в Донбассе
Политика Волкер рассказал, каким должен быть мандат миротворцев в Донбассе
"Как с цепи сорвались": боевики усилили проверки на блокпостах
Происшествия "Как с цепи сорвались": боевики усилили проверки на блокпостах
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 