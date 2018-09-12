Сутки в Донбассе: не удалось спасти раненого бойца ООС

Фото: пресс-центр штаба АТО

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Сегодня оккупанты на востоке Украины устроили уже пять огневых провокаций: у войск 12 сентября без потерь

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Россияне и их подельники на временно оккупированных территориях Донбасса за прошлые сутки, 11 сентября, дважды применили запрещенное минскими договоренностями вооружение, а всего открывали огонь по войскам Украины 33 раза. Об этом доложили в штабе операции объединенных сил.

В боях с гибридной армией РФ четверо военнослужащих получили ранения, один из них от полученных тяжелых ранений скончался.

За прошлые сутки оккупанты обстреливали позиции ВСУ в Станице Луганской, Крымском (также из орудий БМП), Золотом, Катериновке, Луганском и Новолуганском, на Майорских, в Шумах, Каменке, Песках, Марьинке, Старогнатовке, Павлополе, Гнутово, Водяном (минометы 82 мм) и Широкино (120 мм минометы).

Начиная с полуночи, противник уже пять раз обстрелял сегодня позиции сил ООС. Потерь не допущено.

По данным разведки, за прошлые сутки уничтожены два и ранены пятеро боевиков российско-оккупационных войск.

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10 сентября около 18:15 в зоне боевых действий при обстреле позиций ВСУ погиб младший сержант 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Платонов с позывным Ганс, уроженец Одесской области.