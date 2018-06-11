Сутки в Донбассе: ранены трое военных, уничтожен один боевик

За минувшие сутки трое украинских военных получили ранения, один боевик ликвидирован. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил в Facebook.
По данным украинской разведки, ранены трое террористов.
Пророссийские наемники 32 раза нарушили режим прекращения огня, из них семь раз с применением тяжелого вооружения - 120 и 82-мм минометов.
На луганском направлении наиболее активные боевые действия продолжались в районе Новотошковского, где боевики применили 122 мм артиллерийские системы. На донецком направлении террористы обстреляли Опытное.
Украинские военные открывали ответный огонь на мариупольском направлении - вблизи населенных пунктов Павлополь, Водяное и Лебединский.
В Покровском районе Донецкой области разведчик боевиков сдался украинской полиции.