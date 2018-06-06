Сутки в Донбассе: ранены трое военных, уничтожены два боевика

Фото: LIGA.net

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Террористы 31 раз нарушили режим тишины в Донбассе

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Во время боевых действий за минувшие сутки трое украинских военнослужащих получили ранения и были госпитализированы, два боевика ликвидированы. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил в Facebook.

По данным разведки, четверо террористов получили ранения.

Пророссийские наемники 31 раз нарушили режим прекращения огня.

Напряженной обстановка оставалась в районах населенных пунктов Причепиловка, Крымское Новотошковское на луганском направлении, Опытное и Новотроицкое на донецком направлении, где боевики 11 раз применяли запрещенные минскими договоренностями минометы 120 и 82 калибра.

Боевые действия с применением стрелкового оружия были зафиксированы в районе Лебединского и Широкино вблизи Мариуполя.

Боевики гибридной армии РФ в нарушение минских договоренностей продолжают скрыто сосредотачивать военную технику и вооружение в захваченных ими районах Донбасса.