Дело Гандзюк: Найем обвинил полицию в давлении на свидетелей

Маси Найем Фото: facebook.com/MasiNayyem

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Свидетелей по делу Гандзюк хотят допросить на полиграфе, сообщил адвокат

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Следователи по делу о нападении на Екатерину Гандзюк хотят с использованием полиграфа допросить в Херсоне свидетелей из Львова, которые якобы отдыхали с подозреваемым в день нападения. Об этом на своей странице в Facebook написал знакомый Гандзюк, адвокат Маси Найем.

Он называет это "давлением на свидетелей", так как "они должны все бросить и ехать в регион, в котором происходит беспорядок в полиции".

По словам Найема свидетелей из Львова, которые заявляли, что находились с 25 июля по 1 августа с подозреваемым Николаем Новиковым на отдыхе на море в Херсонской области, допросили уже дважды: "без адвоката в течение 6 часов и с адвокатом в течение 3 часов".

"То есть полиции мало двух допросов и того, что за заведомо ложные показания свидетель несет уголовную ответственность. Им нужен полиграф. И именно в Херсоне",- написал Найем.

Ранее в Херсонском городском суде ряд граждан заявили, что могут подтвердить алиби Новикова.

Сама Гандзюк заявила, что Новиков - на 99% случайный человек.