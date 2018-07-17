Танки, которые сняли блогеры, никто не охранял - Укроборонпром

Фото: скриншот видео

commenthover

Соглашения между предприятиями концерна и Минобороны по ответственному за хранение этого имущества не заключены

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Харьковское предприятие со складом танков, по которому беспрепятственно ходили блогеры, не заключило договор по хранению имущества состава. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

По состоянию на сегодня, соглашения между предприятиями концерна и Минобороны по ответственному за хранение этого имущества не заключены, говорится в сообщении концерна.

При этом в Укроборонпроме утверждают, что неоднократно принимали меры для упорядочения этого вопроса.

Отмечается, что, согласно законодательным нормам, предприятия концерна не имеют полномочий на ответственное хранение имущества Минобороны и, соответственно, на финансирование расходов на его хранение.

Сейчас Укроборонпром проводит расследование о состоянии охраны периметра предприятия.

В сообщении также говорится, что техника, которую сняли блогеры, это избыточное имущество Минобороны, которое принадлежит Вооруженным силам.

Харьковские блогеры 15 июля выложили видео с территории одного из предприятий в Харькове, где стоят без охраны списанные и новые танки. Сейчас видео удалено.

По информации харьковских СМИ, блогеры попали на территорию Харьковского бронетанкового завода, где действительно хранится старая бронетехника. Завод возобновил свою работу только в 2014 году.

Полиция открыла дело по факту незаконного проникновения в жилье или другое владение, незаконного обыска или осмотра.