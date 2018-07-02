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02.07.2018, 17:17

Тайфун в Южной Корее: блокирована работа аэропортов, есть жертвы

Тайфун в Южной Корее: блокирована работа аэропортов, есть жертвы - Фото
Фото: Yonhap

Сильные ливни вызвали наводнения во многих районах страны

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Из-за обрушившегося 2 июля на Южную Корею тайфуна Прапирун один человек погиб и еще один пропал без вести, кроме того, пришлось отменить более 30 авиарейсов. Об этом сообщает Korea Herald.

Власти подтвердили гибель 53-летней женщины тайской национальности, которую поразила молния во время работы на ферме. Еще одну 73-летнюю женщину с травмами доставили в больницу.

Из-за тайфуна были отменены 33 авиарейса в восьми аэропортах Южной Кореи. В 16 национальных парках закрыли более 400 туристических маршрутов. Были также отменены около 25 паромных перевозок.

Сильные ливни вызвали наводнения во многих районах страны. Затопленными оказались 61 здание и около 50 машин.

Метеорологи предупредили о риске оползней и резком повышение уровня воды в водоемах. Власти советуют гражданам держаться подальше от пляжей, мостов и неустойчивых конструкций.

1 июля на расположенной в пределах Карпатского национального природного парка горе Поп Иван Черногорский шел снег. 

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Теги: погода, южная корея, Тайфун
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