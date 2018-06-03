Террористы обстреляли дорожный коридор Донецк-Мариуполь: фото

Фото: facebook.com/Карпиленко

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Никто из пограничников при обстреле боевиками не пострадал

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Сегодня около 01:00 пророссийские наемники из стрелкового оружия обстреляли бетонные укрытия контрольного пункта Березовое, который находится рядом с КПВВ Новотроицкое на дорожном коридоре Донецк-Мариуполь. Об этом у себя в Facebook сообщила пресс-секретарь Донецкого пограничного отряда Виктория Карпиленко.

По ее словам, террористы открыли огонь из временно оккупированной Еленовки и Ясного.

Во время обстрела пули попали в бетонные укрытия контрольного пункта Березовое. "Состав пограничного наряда находился в укрытиях, никто не пострадал", - отметила Карпиленко.

9 апреля 2018 года террористы провели провокацию в контрольно-пропускном пункте въезда-выезда Новотроицкое Донецкой области