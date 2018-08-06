Тройное ДТП на Буковине: есть жертвы и пострадавшие – фото

Фото: Сектор коммуникации ГУНП в Черниговской области

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В аварии погиб водитель Opel, семь человек пострадали

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В Черновецкой области в результате столкновения трех автомобилей пострадали семь человек, водитель Opel скончался в реанимации. В отделе коммуникации полиции области сообщили, что все пострадавшие, в том числе и две несовершеннолетние девочки, госпитализированы с травмами различной тяжести.

Авария произошла 5 августа вблизи села Недобоевцы Хотинского района. Легковой автомобиль Opel выехал на встречную полосу, задел микроавтобус Ford Transit и столкнулся с минивэном Volkswagen Caddy.

В ДТП пострадали восемь человек, их срочно госпитализировали. 60-летний водитель Opel от полученных травм скончался в реанимации. Пострадали и пятеро пассажиров Opel, среди которых оказались два несовершеннолетних ребенка 2002 и 2011 годов рождения.

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Водитель и двое пассажиров Volkswagen Caddy получили травмы различной степени тяжести, угрозы жизни нет.

На месте происшествия работают правоохранители, открыто уголовное дело по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Подробности ДТП устанавливаются.

В ночь на 6 августа в Голосеевском районе Киева произошла смертельная авария. Автомобиль слетел с дороги, перевернулся и загорелся, в результате водитель погиб.