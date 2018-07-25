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25.07.2018, 13:34

Тройное ДТП в Днепре: женщину "вырезали" из авто

Тройное ДТП в Днепре: женщину "вырезали" из авто - Фото
Фото: ГСЧС Украины в Днепропетровской области

В аварии пострадали женщина и ребенок, находившиеся в Lexus GX

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В Днепре произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей, ребенка и женщину госпитализировали. Спасателям пришлось применить гидравлические ножницы, чтобы вытащить пострадавшую из автомобиля, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

ДТП произошло 25 июля в 08:47 на улице Набережная Победы в Соборном районе Днепра. На дороге столкнулись автомобили Lexus GX, Chrysler 300c и Geely CK. На место происшествия прибыли спасатели и пожарные.

В аварии пострадал ребенок 2010 года рождения, его госпитализировали в областную детскую клиническую больницу. Женщину 1980 года рождения спасателям пришлось доставать из поврежденного автомобиля с помощью гидравлических ножниц. Пострадавшую госпитализировали в Днепропетровскую областную клиническую больницу имени И.И. Мечникова.

Правоохранители опрашивают свидетелей и выясняют подробности аварии.

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24 июля 2018 года в Киеве на бульваре Леси Украинки водитель внедорожника Hummer на пешеходном переходе сбил насмерть 10-летнюю девочку и якобы пытался скрыться c места ДТП. Патрульные догнали и задержали его. Девочка умерла, не приходя в сознание.

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Теги: дтп, ребенок, пострадавшие, geely, авария в днепре, Lexus GX, Chrysler
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