Тройное ДТП в Днепре: женщину "вырезали" из авто

Фото: ГСЧС Украины в Днепропетровской области

commenthover

В аварии пострадали женщина и ребенок, находившиеся в Lexus GX

Реклама

Реклама

В Днепре произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей, ребенка и женщину госпитализировали. Спасателям пришлось применить гидравлические ножницы, чтобы вытащить пострадавшую из автомобиля, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

ДТП произошло 25 июля в 08:47 на улице Набережная Победы в Соборном районе Днепра. На дороге столкнулись автомобили Lexus GX, Chrysler 300c и Geely CK. На место происшествия прибыли спасатели и пожарные.

В аварии пострадал ребенок 2010 года рождения, его госпитализировали в областную детскую клиническую больницу. Женщину 1980 года рождения спасателям пришлось доставать из поврежденного автомобиля с помощью гидравлических ножниц. Пострадавшую госпитализировали в Днепропетровскую областную клиническую больницу имени И.И. Мечникова.

Правоохранители опрашивают свидетелей и выясняют подробности аварии.

Читайте также: Второе смертельное ДТП: в Черкассах погибли мать и 4-летний сын

24 июля 2018 года в Киеве на бульваре Леси Украинки водитель внедорожника Hummer на пешеходном переходе сбил насмерть 10-летнюю девочку и якобы пытался скрыться c места ДТП. Патрульные догнали и задержали его. Девочка умерла, не приходя в сознание.