Тука назвал опасности прекращения откачки воды из шахт Донбасса

Тука Георгий

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Это подтопление территорий, проседание почвы и отравление воды

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Если из подтопленных шахт Донбасса не откачивать воду, это может привести к подтоплению территорий, проседанию почвы и отравлению воды. Об этом рассказал заместитель министра временно оккупированных территорий Георгий Тука, передает Громадське.

Подъем грунтовых вод станет причиной подтопления территории. То есть жилые дома, улицы, приусадебные участки могут оказаться под водой, предупреждает Тука.

Проседание почвы, по словам замминистра, приведет к разрушению фундаментов и соответственно - разрушению инфраструктуры.

И наконец, все шахтные воды загрязнены химическими веществами. Этих воды попадут в реки и озера, из которых осуществляются водозабор для использования в качестве питьевой воды.

16 сентября 1979 года на восточном крыле шахты в Юнокоммунаровске (ныне - Бунге) Донецкой области между угольными пластами взорвали ядерный заряд около 300 т в тротиловом эквиваленте для снижения частоты выбросов метана. В породе возникла полость радиусом 5-6 м, вокруг которой сформировалась зона смятия и дробления радиусом 20—25 м. Проект получил название "объект Кливаж", была проведена его сухая консервация.

13 апреля 2018-го в ОБСЕ сообщили, что боевики ДНР прекратят откачку воды из Юнкома. Позднее террористы отключили часть насосов в шахте.