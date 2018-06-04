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04.06.2018, 23:55

У ДФС идет бой, персонал прячется в бомбоубежище - МинВОТ

У ДФС идет бой, персонал прячется в бомбоубежище - МинВОТ - Фото
Донецкая фильтровальная станция Фото: facebook.com/pg/my.avdeevka

Судя по взрывам, есть попадания в помещение

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В Донбассе в районе Донецкой фильтровальной станции идет мощный бой. Об этом со ссылкой на коммунальное предприятие Вода Донбасса передает в Twitter Министерство по вопросам временно оккупированных территорий.

Судя по взрывам, есть попадания в помещение, сообщили в МинВОТ.

По состоянию на 22:00 бой продолжался.

Персонал фильтровальной станции скрывается от обстрелов в бомбоубежище.

В мае в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявили, что наблюдателям придется пересмотреть свои методы работы на Донецкой фильтровальной станции в том случае, если обстрелы этого объекта не прекратятся. Эскалация ситуации в районе ДФС ставит под угрозу функционирование станции и подвергает опасности ее сотрудников и наблюдателей СММ ОБСЕ.

13 мая 2018 года в Донецкой ОГА призвали СММ ОБСЕ круглосуточно наблюдать за ситуацией в районе Донецкой фильтровальной станции.

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Теги: донецкая фильтровальная станция, ДФС
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