У жителя Черниговской области изъяли оружие и боеприпасы

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В квартире местного жителя изъяли гранатомет, патроны, гранату, свето-шумовой патрон и магазин от автомата АК-47

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В СБУ сообщили, что обнаружили в квартире жителя города Мена в Черниговской области оружие и боеприпасы, которые он, по предварительной информации, привез из района проведения операции объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Во время санкционированных обысков в квартире мужчины сотрудники СБУ изъяли гранатомет РПГ-18, почти двести патронов различного калибра, гранату Ф-1, имитационную шашку, свето-шумовой патрон и магазин от автомата АК-47.

Изъятое направлено на экспертизу. Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами) УК.

2 июня в районе пасеки в поселке Раздольное Старобельского района Луганской области полиция изъяла арсенал оружия и боеприпасов.