Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
14.06.2018, 21:24

У жителя Черниговской области изъяли оружие и боеприпасы

У жителя Черниговской области изъяли оружие и боеприпасы - Фото
_ABG9850

В квартире местного жителя изъяли гранатомет, патроны, гранату, свето-шумовой патрон и магазин от автомата АК-47

Реклама
Реклама

В СБУ сообщили, что обнаружили в квартире жителя города Мена в Черниговской области оружие и боеприпасы, которые он, по предварительной информации, привез из района проведения операции объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Во время санкционированных обысков в квартире мужчины сотрудники СБУ изъяли гранатомет РПГ-18, почти двести патронов различного калибра, гранату Ф-1, имитационную шашку, свето-шумовой патрон и магазин от автомата АК-47.

Изъятое направлено на экспертизу. Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами) УК.

2 июня в районе пасеки в поселке Раздольное Старобельского района Луганской области полиция изъяла арсенал оружия и боеприпасов. 

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: операция объединенных сил, боеприпасы, оружие, чернигов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
У жителя Ровно обнаружили "склад" оружия и боеприпасов: фото
Происшествия У жителя Ровно обнаружили "склад" оружия и боеприпасов: фото
Из-за взрывов боеприпасов в Балаклее открыто уголовное дело - СМИ
Происшествия Из-за взрывов боеприпасов в Балаклее открыто уголовное дело - СМИ
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 