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14.07.2018, 23:54

У жителя Прикарпатья нашли марихуаны на полмиллиона гривень

У жителя Прикарпатья нашли марихуаны на полмиллиона гривень - Фото
Фото: if.npu.gov.ua

Житель Калуша выращивал коноплю на приусадебном участке

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У жителя города Калуш Ивано-Франковской области изъяли 10,5 кг марихуаны, стоимость которой превышает 500 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Во время обыска у 53-летнего мужчины нашли наркотики, которые были расфасованы в полиэтиленовые пакеты и готовы для продажи.

Кроме того, на приусадебном участке возле дома полиция изъяла еще 89 кустов конопли.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч.1 ст.310 УК - посев или выращивание снотворного мака или конопли. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3-х лет.

4 июля сообщалось, что продажа 80 видов наркотиков уголовно не наказуема, поскольку это новые психоактивные вещества и их еще не внесли в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. 

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Теги: марихуана, Ивано-Франковская область, калуш
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