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22.06.2018, 18:58

Убийство активистов Майдана: ГПУ подозревает сотрудника СБУ

Убийство активистов Майдана: ГПУ подозревает сотрудника СБУ - Фото
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Речь о деле о применении оружия возле входа в здание Управления СБУ в Хмельницкой области во время мирной акции протеста 19 февраля 2014 года

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Генпрокуратура объявила о подозрении сотруднику СБУ в Хмельницкой области в превышении власти, которое сопровождалось насилием и применением оружия во время акции Евромайдана. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Подозрение было объявлено в рамках уголовного производства о применении огнестрельного оружия возле входа в здание Управления СБУ в Хмельницкой области во время мирной акции протеста 19 февраля 2014 года.

Тогда погибли два человека, еще несколько человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Помимо превышения власти сотруднику СБУ инкриминируют причинение тяжких телесных повреждений с целью запугивания, а также убийство по неосторожности.

Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

22 мая Генпрокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении двух бывших командиров Беркута.

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Теги: генпрокуратура, евромайдан, сбу, убийство, хмельницкий
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