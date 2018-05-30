Убийство Аркадия Бабченко: появились видео с места преступления

Скриншот видео

commenthover

На видео видна работа полиции на месте убийства журналиста

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Появились видео, снятые около дома российского журналиста Аркадия Бабченко. которого убили вечером 29 мая перед его квартирой.

На одном видео полиция и криминалисты проверяют мусоропровод в доме, где жил Бабченко.

На другом видео квартиру покидает жена Аркадия Бабченко Ольга. Она в шоковом состоянии.

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Сейчас журналисты занимаются идентификацией камер видеонаблюдения в районе, где убили Бабченко и просят передать записи с видеорегистраторов в машинах.

В Бабченко стреляли вечером 29 мая в Киеве в квартире на улице Никольско-Слободской. Он умер в машине скорой помощи.

Стреляли в спину, когда Бабченко открыл дверь своей квартиры. Полиция рассматривает две версии: профессиональная деятельность и гражданская позиция погибшего.