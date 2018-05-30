Убийство Бабченко: полиция заявила о комплексе экспертиз

Аркадий Бабченко (фото - ucu.edu.ua)

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Тело убитого журналиста было направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы

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В деле об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко будет проведен комплекс экспертиз. Об этом сообщил сегодня LIGA.net пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

Отвечая на вопрос, какие будут проведены экспертизы, кроме судебно-медицинской, Тракало сказал: «Баллистическая»



Тело журналиста было направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

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В Бабченко стреляли вечером 29 мая в Киеве в квартире на улице Никольско-Слободской. Он умер в машине скорой помощи.

Стреляли в спину, когда Бабченко открыл дверь своей квартиры. Полиция рассматривает две версии: профессиональная деятельность и гражданская позиция погибшего.