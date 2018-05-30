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30.05.2018, 12:06

Убийство Бабченко: все, что известно к этому моменту

Убийство Бабченко: все, что известно к этому моменту - Фото
Аркадий Бабченко (фото - facebook.com)

У полиции пока нет информации о подозреваемых в деле об убийстве российского журналиста

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Глава СБУ Василий Грицак пообещал сегодня днем дать развернутый комментарий по поводу убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

Ранее пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало сообщил, что будет проведен комплекс экспертиз, среди которых судебно-медицинская и баллистическая. По его словам, пока нет информации о подозреваемых в деле об убийстве Бабченко. "Сейчас никакой информации нет, не могу ничего сказать, ожидаю ее в течение дня от руководства", - сказал Тракало, отвечая на вопрос о возможных подозреваемых в убийстве журналиста и версиях следствия. 

Полиция сообщала, что работает на месте преступления. Открыто уголовное дело по факту умышленного убийства. Правоохранители также показали фоторобот подозреваемого

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29 мая 2018 года около 21:00 на улице Никольско-Слободской в Днепровском районе Киева киллер трижды выстрелил в спину российскому журналисту Аркадию Бабченко, когда тот заходил в свою квартиру. Он умер в карете скорой помощи. Есть видео с места преступления. Полиция рассматривает две версии: профессиональная деятельность и гражданская позиция погибшего. Журналисты просят помочь им в расследовании. Создан фоторобот подозреваемого.

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После отбытия с родины из-за угроз Бабченко работал в Чехии, а затем перебрался в Украину, где сотрудничал с каналом ATR.

У Бабченко остались шесть приемных детей, из которых трое приходятся друг другу родными братьями и сестрами, и родная дочь. 

Семья Бабченко с детьми (фото - facebook.com)

Опекуном была и остаётся мать Аркадия - Юлия Александровна, с которой дети до сих пор живут в съёмной трёхкомнатной квартире. Семья Бабченко забрала этих детей из детских домов. Все они были "очень сложные". Семья Бабченко много лет поднимала их на ноги своими скромными силами.

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Теги: убийство, версии, экспертиза, аркадий бабченко, убийство Аркадия Бабченко
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