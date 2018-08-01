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Боты:
01.08.2018, 06:59

Убийство бойца АТО в Бердянске: друг Олешко назвал подозреваемых

Убийство бойца АТО в Бердянске: друг Олешко назвал подозреваемых - Фото
Виталий Олешко (фото - obozrevatel.com)

По словам соратника убитого Виталия Олешко, нельзя однозначно говорить, кто стоит за убийством - вариантов несколько

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Убитый боец батальона "Донбасс" Виталий Олешко вел активные действия против народного депутата и бердянского бизнесмена Александра Пономарева, но у него были и другие недоброжелатели. Об этом рассказал в интервью изданию Апостроф друг Олешко Андрей Маджаров, который в момент убийства был рядом.

По словам Маджарова, они противостояли деятельности Пономарева, у которого несколько баз отдыха перегородили доступ к морю. 

"Но нужно быть глупцом, чтобы конкретно утверждать, что это только его рук дело. У Виталика после войны на Донбассе на той стороне также остались враги, поэтому это мог сделать кто угодно", - отметил он. 

До убийства Олешко поступали угрозы в устной форме. Маджаров отметил, что есть запись телефона, где местный депутат Владислав Кюрчев говорит, что ""Сармата" скоро кончат", как и его близких друзей.

31 июля неизвестный дважды выстрелил в бойца АТО с позывным "Сармат", участника боев за Иловайск Виталия Олешко. Полиция рассматривает несколько версий убийства - от заказного до бытового. 

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Теги: подозреваемые, убийство, бердянск, виталий олешко
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