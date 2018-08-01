Убийство бойца АТО в Бердянске: версии и детали о задержанных

Виталий Олешко (фото - obozrevatel.com)

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В полиции пока не называют одного мотива убийства Виталия Олешко, а задержанные молчат и не дают показаний

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В полиции не выделили одну версию убийства бывшего бойца АТО Виталия Олешко. Об этом сказал глава управления Нацполиции в Запорожской области Сергей Комиссаров, передает Укрправда.

Среди версий, его общественная, политическая или предпринимательская деятельность.

Как уточнил Комиссаров, организованная группа специально заранее подготовила машину на европейских номерах, чтобы сбежать из области. В самом Бердянске они использовали другую машину.

Уже за пределами Бердянска на первом блокпосту подозреваемых на машине узнали, но не остановили, потому что не знали, есть ли у них оружие. До второго поста за ними ехали правоохранители и уже там их задержали.

Известно, что задержанным от 30 до 40 лет. Они молчат и пока не дают показаний. Один из задержанных имеет судимость за разбой и воровство.

Исполнители преступления, по версии полиции, не живут в Запорожской области, они намеренно приехали в Бердянск и больше двух суток готовились к совершению убийства.

Раньше сообщалось, что друг Олешко Андрей Маджаров опознал одного из пяти задержанных, его опознали и другие свидетели.

31 июля неизвестный дважды выстрелил в бойца АТО с позывным "Сармат", участника боев за Иловайск Виталия Олешко. Полиция рассматривает несколько версий убийства - от заказного до бытового.

По словам друга Олешко, тот активно противостоял деятельности народного депутата Александра Пономарева, но у него были враги после войны в Донбассе и "по ту сторону".