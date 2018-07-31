Убийство бойца АТО в Бердянске: версии полиции - видео

Аброськин Вячеслав

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Аброськин заявил, что убийство будет раскрыто в ближайшее время

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Полиция рассматривает несколько версий убийства жителя Бердянска, бывшего бойца батальона "Донбасс" Виталия "Сармата" Олешко - от заказного до бытовому. Об этом заявил в Facebook первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Выдвинуто несколько версий по убийству человека. Каждая версия имеет право на существование. Есть определенные наработки. Рассматриваем версии от заказного убийства до обычного бытового. Но слишком рано указывать на какую-то конкретную личность. Могу только утверждать, что в ближайшее время указано убийство будет раскрыто", - сказал Аброськин.

По его словам, к розыску и установлению местонахождения убийцы привлечены все оперативные подразделения.

По информации СМИ, четверых подозреваемых в убийстве Олешко уже задержали, однако в полиции это пока не подтверждают.

31 июля неизвестный дважды выстрелил в бойца АТО с позывным "Сармат", участника боев за Иловайск Виталия Олешко. Неизвестный дважды выстрелил в бойца, после чего скрылся с места происшествия. По факту убийства полицейские открыли уголовное дело по статье 115 УК (Умышленное убийство).