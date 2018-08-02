Убийство бойца АТО в Бердянске: задержанным сообщили о подозрении

Виталий Олешко (фото - obozrevatel.com)

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Прокуратура готовит ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей

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Прокуратура сообщила о подозрении четырем задержанным по делу об убийстве бойца батальона "Донбасс" Виталия Олешко. Об этом в Facebook сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.

Четверо задержанных подозреваются в убийстве по предварительному сговору группой лиц по п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины. Прокуратура готовит ходатайство в Бердянский горрайонный суд о содержании подозреваемых в убийстве Олешко под стражей.

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Прокуратура Запорожской области контролирует ход расследования.

31 июля 2018 года неизвестный дважды выстрелил в бойца АТО с позывным "Сармат", участника боев за Иловайск Виталия Олешко, после чего скрылся с места происшествия. Полиция задержала группу подозреваемых 31 июля. Автомобиль, в котором находилось четверо мужчин, был перехвачен близ села Приморское Запорожской области.