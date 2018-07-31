Убийство бойца АТО в Бердянске: задержаны подозреваемые - фото

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Подозреваемого в убийстве опознали свидетели

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Полиция задержала группу подозреваемых в убийстве добровольца батальона НГУ Донбасс Виталия Олешко, которое произошло сегодня, 31 июля, в Бердянске. Об этом сообщил в Facebook Юрий Бутусов.

По сообщению журналиста, автомобиль, в котором находилось четверо мужчин, был перехвачен близ села Приморское Запорожской области. Подозреваемые пытались скрыться, но их задержали и уже успели провести опознание.

Свидетель преступления против Виталия Олешко - его друг Андрей Маджаров опознал подозреваемого в убийстве, его опознали и другие свидетели.

31 июля неизвестный дважды выстрелил в бойца АТО с позывным "Сармат", участника боев за Иловайск Виталия Олешко. Неизвестный дважды выстрелил в бойца, после чего скрылся с места происшествия. По факту убийства полицейские открыли уголовное дело по статье 115 УК (Умышленное убийство).