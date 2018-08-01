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01.08.2018, 09:27

Убийство бойца АТО в Бердянске: задержаны пятеро подозреваемых

Убийство бойца АТО в Бердянске: задержаны пятеро подозреваемых - Фото
Виталий Олешко (фото - obozrevatel.com)

Четверо пытались скрыться на машине, а еще одного задержали в самом Бердянске

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Полиция задержала пятерых подозреваемых в убийстве бойца батальона "Донбасс" Виталия Олешко. Об этом сообщила Национальная полиция. 

Четверо задержаны в городе Василевка и еще один - в Бердянске. Четверых задержали в машине, которую разыскивали на улицах Бердянска, и в которой пассажиры пытались скрыться. В авто нашли обрез охотничьего ружья. 

Решается вопрос об объявлении задержанным подозрения. Ведется расследование по ч.1 ст.115 - умышленное убийство.

Раньше сообщалось, что друг Олешко Андрей Маджаров опознал подозреваемого в убийстве, его опознали и другие свидетели.

31 июля неизвестный дважды выстрелил в бойца АТО с позывным "Сармат", участника боев за Иловайск Виталия Олешко. Полиция рассматривает несколько версий убийства - от заказного до бытового. 

По словам друга Олешко, тот активно противостоял деятельности народного депутата Александра Пономарева, но у него были враги после войны в Донбассе и "по ту сторону". 

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Теги: задержание, подозреваемые, убийство, виталий олешко
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