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31.07.2018, 16:17

Убийство добровольца АТО в Бердянске: открыто уголовное дело

Убийство добровольца АТО в Бердянске: открыто уголовное дело - Фото
Иллюстративное фото: iStock/Global Images Ukraine

Неизвестные застрелили добровольца батальона НГУ Донбасс Виталия Олешко, полицейские ищут стрелка

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Полиция открыла уголовное дело по факту убийства добровольца батальона НГУ Донбасс Виталия Олешко, сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Запорожской области.

По факту убийства полицейские открыли уголовное дело по статье 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство).

Правоохранители принимают меры для установления и задержания лица, причастного к совершению преступления. По приказу первого заместителя  главы Национальной полиции Вячеслава Аброськина на территории Запорожской и Донецкой областей введен в действие оперативный план Сирена.

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31 июля неизвестный дважды выстрелил в бойца АТО с позывным "Сармат", участника боев за Иловайск Виталия Олешко. Неизвестный дважды выстрелил в бойца, после чего скрылся с места происшествия. По словам журналиста Юрия Бутусова, у Олешко был конфликт с одним из местных олигархов. 

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Теги: полиция, убийство, уголовное дело, бердянск, юрий бутусов, виталий олешко
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