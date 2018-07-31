Убийство добровольца АТО в Бердянске: открыто уголовное дело

Полиция открыла уголовное дело по факту убийства добровольца батальона НГУ Донбасс Виталия Олешко, сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Запорожской области.
По факту убийства полицейские открыли уголовное дело по статье 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство).
Правоохранители принимают меры для установления и задержания лица, причастного к совершению преступления. По приказу первого заместителя главы Национальной полиции Вячеслава Аброськина на территории Запорожской и Донецкой областей введен в действие оперативный план Сирена.
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31 июля неизвестный дважды выстрелил в бойца АТО с позывным "Сармат", участника боев за Иловайск Виталия Олешко. Неизвестный дважды выстрелил в бойца, после чего скрылся с места происшествия. По словам журналиста Юрия Бутусова, у Олешко был конфликт с одним из местных олигархов.