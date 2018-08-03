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03.08.2018, 15:38

Убийство экс-депутата в Сумах: прокуратура назвала версии

Убийство экс-депутата в Сумах: прокуратура назвала версии - Фото
Валерий Могильный (Скриншот: UA:Сумы)

Правоохранители предполагают заказное убийство и проверяют факт угроз в адрес потерпевшего

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В Сумах правоохранители рассматривают версию заказного убийства экс-депутата и чиновника городского совета Анатолия Жука. В прокуратуре проверяют факт возможных угроз в адрес погибшего, сообщил на брифинге руководитель Сумской местной прокуратуры Валерий Могильный, передает UA:Сумы.

Могильный уточнил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийства, среди которых заказное убийство, на бытовой почве или связанное с общественно-политической деятельностью экс-депутата. Прорабатывается и версия угроз Жуку из-за опубликованного видеопоста с угрозами в Facebook.

"Незадолго до убийства в доме на втором этаже произошел небольшой пожар. Очевидно, Анатолий потушил его самостоятельно, не вызывая пожарных. После чего он вышел во двор и прилег на каремат отдохнуть. Вероятно, Жука застрелили, когда он спал во дворе своего дома. Тело сына обнаружил отец, который приехал помочь устранить последствия пожара в одной из комнат", – отметил Могильный.

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Правоохранители продолжают следственные действия для выяснения подробностей происшествия и установления личности стрелявшего.

Жук погиб около 17:00 от двух огнестрельных ранений в спину в районе сердца и в левый висок. На месте убийства правоохранители обнаружили пистолет, оружие отправили на экспертизу. 

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Теги: Анатолий Жук
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