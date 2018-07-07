Убийство полицейского в Киеве: задержанному сообщили о подозрении

Прокуратура сообщила 48-летнему мужчине о подозрении в умышленном убийстве полицейского Дмитрия Глушака в Киеве 5 июля. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Мужчину подозревают в совершении преступлений по двум статьям - умышленное убийство в корыстных целях и нападение с целью завладения имуществом, соединенное с насилием.
Подозреваемый - гражданин Украины, который имеет пять судимостей за совершение корыстно-насильственных преступлений.
По версии следствия, убийство произошло при попытке полицейского продать золотую цепочку мужчине, который недавно закончил отбывать срок лишения свободы.
Убитый - сотрудник полиции Дмитрий Глушак. Одна из версий преступления - убийство с целью ограбления, еще одна - служебная деятельность.