Убийство полицейского в Киеве: задержанному сообщили о подозрении

Фото: прокуратура Киева

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Сегодня задержанному после убийства полицейского сообщили подозрение по двум статьям УК

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Прокуратура сообщила 48-летнему мужчине о подозрении в умышленном убийстве полицейского Дмитрия Глушака в Киеве 5 июля. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Мужчину подозревают в совершении преступлений по двум статьям - умышленное убийство в корыстных целях и нападение с целью завладения имуществом, соединенное с насилием.

Подозреваемый - гражданин Украины, который имеет пять судимостей за совершение корыстно-насильственных преступлений.

По версии следствия, убийство произошло при попытке полицейского продать золотую цепочку мужчине, который недавно закончил отбывать срок лишения свободы.

Убитый - сотрудник полиции Дмитрий Глушак. Одна из версий преступления - убийство с целью ограбления, еще одна - служебная деятельность.