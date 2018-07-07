Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
07.07.2018, 15:35

Убийство полицейского в Киеве: задержанному сообщили о подозрении

Убийство полицейского в Киеве: задержанному сообщили о подозрении - Фото
Фото: прокуратура Киева

Сегодня задержанному после убийства полицейского сообщили подозрение по двум статьям УК

Реклама
Реклама

Прокуратура сообщила 48-летнему мужчине о подозрении в умышленном убийстве полицейского Дмитрия Глушака в Киеве 5 июля. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Мужчину подозревают в совершении преступлений по двум статьям - умышленное убийство в корыстных целях и нападение с целью завладения имуществом, соединенное с насилием. 

Подозреваемый - гражданин Украины, который имеет пять судимостей за совершение корыстно-насильственных преступлений.

По версии следствия, убийство произошло при попытке полицейского продать золотую цепочку мужчине, который недавно закончил отбывать срок лишения свободы. 

Убитый - сотрудник полиции Дмитрий Глушак. Одна из версий преступления - убийство с целью ограбления, еще одна - служебная деятельность. 

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: убийство, полицейский
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В Киеве посреди дня убили полицейского - НПУ подтвердила
Киев В Киеве посреди дня убили полицейского - НПУ подтвердила
СМИ выяснили, что застреленный в Киеве мужчина был полицейским
Киев СМИ выяснили, что застреленный в Киеве мужчина был полицейским
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Второй фронт. Карта трагедий на военных полигонах Украины
Второй фронт. Карта трагедий на военных полигонах Украины
 