Убийство рома: одного подозреваемого отпустили под домашний арест

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Несовершеннолетний сотрудничал со следствием

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Апелляционный суд Львовской области 9 июля отпустил под домашний арест одного из подозреваемых по делу о нападении на табор ромов во Львове, во время которого погиб человек и еще трое получили ранения. Об этом сообщает Громадське.

Суд отпустил несовершеннолетнего Юрия Гринишина, приняв во внимание, что подозреваемый не принимал активного участия в нападении и сотрудничал со следствием.

Суд также рассмотрел апелляцию подозреваемого Даниила Малошенко. По ходатайству адвокатов из-за того, что подозреваемый несовершеннолетний, суд проходил за закрытыми дверями. В итоге судьи оставили ему меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца без изменений.

На 9 июля было также запланировано рассмотрение апелляции Ярослава Пужило, однако из-за неявки адвоката подозреваемого Олега Волкуна судебное заседание перенесли. Адвокат не явился на заседание, поскольку находится на больничном.

23 июня на окраине Львова группа людей напала на лагерь представителей ромской национальности. Во время нападения 24-летний житель Закарпатской области получил смертельные ножевые ранения. Ножевые ранения получили еще четверо человек - 10-летний ребенок, двое 19-летних мужчин и 30-летняя женщина. Полиция задержала подозреваемых из организации Трезвая и злая молодежь. Подозреваемым - по 16-17 лет, все - жители Львова.