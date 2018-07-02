Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
02.07.2018, 10:15

Убийство ромки в Берегово: в полиции сообщили детали

Убийство ромки в Берегово: в полиции сообщили детали - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Полиция расследует гибель ромки в Берегово на Закарпатье как умышленное убийство

Реклама
Реклама

Специалисты Береговского отдела полиции совместно с коллегами из Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области устанавливают лиц, причастных к убийству молодой женщины в Берегово. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Закарпатской области.

"Вчера, 1 июля, на линию 102 поступило сообщение об обнаружении обморочной женщины на одной из улиц Берегово. Ее до приезда полиции забрали медики, однако спасти жизнь пациентке не удалось. На шее 30-летней жительницы Берегово были обнаружены ранения", - отметили в полиции.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

"На данном этапе в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники не нашли мотивов убийства, связанных с гендерной, расовой или иной дискриминацией", - подчеркнули в пресс-службе.

2 июля 2018 года сообщалось, что 1 июля в Берегово на территории железнодорожного депо ножом смертельно ранили местную ромку.

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Берегово, полиция, убийство ромки
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В Берегово на Закарпатье неизвестные убили ромку - СМИ
Происшествия В Берегово на Закарпатье неизвестные убили ромку - СМИ
Во Франции гангстер сбежал из тюрьмы на вертолете - видео
Мир Во Франции гангстер сбежал из тюрьмы на вертолете - видео
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 