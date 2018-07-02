Убийство ромки в Берегово: в полиции сообщили детали

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Полиция расследует гибель ромки в Берегово на Закарпатье как умышленное убийство

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Специалисты Береговского отдела полиции совместно с коллегами из Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области устанавливают лиц, причастных к убийству молодой женщины в Берегово. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Закарпатской области.

"Вчера, 1 июля, на линию 102 поступило сообщение об обнаружении обморочной женщины на одной из улиц Берегово. Ее до приезда полиции забрали медики, однако спасти жизнь пациентке не удалось. На шее 30-летней жительницы Берегово были обнаружены ранения", - отметили в полиции.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

"На данном этапе в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники не нашли мотивов убийства, связанных с гендерной, расовой или иной дискриминацией", - подчеркнули в пресс-службе.

2 июля 2018 года сообщалось, что 1 июля в Берегово на территории железнодорожного депо ножом смертельно ранили местную ромку.